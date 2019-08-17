​Самолет Utair, вылетевший из Внуково, вернулся обратно из-за столкновения с птицами

Самолет Utair, вылетевший из Внуково в Уфу накануне, 16 августа, вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами. Они попали в лобовое стекло лайнера, пишет агентство BashInform. Несмотря на то, что самолет не пострадал, пилоты решили вернуться. Представители Utair рассказали, что посадка прошла нормально, самолет оперативно заменили и отправили рейс в Уфу.

Самый громкий инцидент с птицами произошел на этой неделе, 15 августа. В самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» попали птицы, из-за чего у него отказали оба двигателя. Пилоты смогли посадить лайнер в поле кукурузы, никто не погиб, несколько десятков человек пострадали. Командир корабля и второй пилот были представлены к наградам.