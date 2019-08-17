​Сервис «Яндекс.Новости» может закрыться из-за давления депутатов

Представители компании «Яндекс» заявили, что рассматривают вариант закрытия сервиса «Яндекс.Нововсти» в случае если будут введены новые правила регулирования новостных агрегаторов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что компания считает нынешнее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов.

«„Яндекс.Новости“ — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. <…> Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», – заявили изданию в «Яндексе».

Ранее депутаты Госдумы заявили, что сервис «Яндекс.Новости» тиражирует фейковую информацию. В частности речь шла о фейковой новости про запрет старых автомобилей. Она осталась в топе агрегатора после того, как в парламенте ее фактически опровергли.