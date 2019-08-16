Мусоровозы «съедают» 72 процента тарифа на вывоз мусора в Сургуте

Региональная служба по тарифам (РСТ) подсчитала, что 72 процента тарифа за мусор, который оплачивают сургутяне по квитанциям с начала июля – это расходы оператора на работу мусоровозов.

Согласно приказу региональной службы, остальное – это расходы на размещение мусора на полигоне (20 процентов) и расходы оператора на ведение расчетно-кассовой работы (8 процентов).

Жители многоквартирных домов в Сургуте платят оператору «Югра-Экология» 110 рублей и 44 копейки за одного человека, прописанного в квартире. Эта плата определяется тарифом, установленным РСТ, и нормативом накапливания мусора, который определяет муниципалитет. Для сургутян норматив в многоквартирных домах – почти два кубических метра в год на одного человека.

Напомним, что директором регионального оператора «Югра-Экология» стал выходец из крупного бизнеса. Недовольные этим фактом граждане недавно устраивали акцию протеста, организованную ЛДПР.