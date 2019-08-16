​Виктор Сысун: «В Югре реализуются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог»

Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун неоднократно поднимал тему развития сети автодорог в регионе и их обустройство. На запросы и вопросы депутата с думской трибуны парламентарию подтвердили, что работа в этом направлении ведется. Мероприятия, направленные на развития сети автомобильных дорог автономного округа, в том числе реализация межрегиональных проектов, способствующих развитию транзитного потенциала автономного округа за счет строительства новых и расширения сети имеющихся магистральных транспортных коридоров, предусмотрены подпрограммой «Дорожное хозяйство». А разработка дополнительной подпрограммы в составе Государственной программы не целесообразна.

На июньском правительственном часе депутаты предложили рассмотреть возможность применения механизмов ГЧП (концессионных соглашений) при строительстве крупных инфраструктурных объектов транспортного комплекса. Дорожный департамент изучил вопрос, и ответил законодателям, что концессионные соглашения в сфере дорожного хозяйства подразумевают окупаемость проектов преимущественно за счет доходов от взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам или автомобильным дорогам, содержащим платные участки.

Статьей 37 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования. Вместе с тем, пространственное развитие сети региональных автомобильных дорог в автономном округе во многом определено исходя из внутриокружных тенденций, связанных с созданием и развитием нефтегазового комплекса, определившим локально-очаговое промышленное освоение территорий, и как следствие, тяготение региональной сети к территориям промышленного освоения.

«В нашем регионе нет возможности обеспечения альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования, а значит и платных дорог не будет и следовательно через подобный механизм нет возможности возведения новых инфраструктурных придорожных объектов. Но вопрос обеспечения дорог качественной инфраструктурой можно решить и не через механизм ГЧП, нужно создать все необходимые льготные условия для частных инвесторов, чтобы они шли на обустройство придорожных кафе, гостиниц и зон отдыха. Да они есть, но не в том количестве как бы хотелось нашим избирателям. И об этом нам говорят люди на встречах в общественных приемных. Думаю, что работать в этом направлении необходимо. Хотя вцелом практика показывает, что вЮгре реализуются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог» , - делится своим мнением депутат Виктор Сысун.

Стоит отметить, что в целях обеспечения реализации Указа № 204 в части решения задачи по применению новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий одной из главных задач регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» является создание и применение в автономном округе новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения.