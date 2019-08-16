Нижневартовские единороссы закупили медицинское оборудование для детской больницы

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям» передал 12 облучателей-рециркуляторов «Дезар-3» в онкологическое отделение БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». Оборудование было закуплено после консультаций со специалистами больницы и оплачено из средств, собранных на благотворительной акции «Моя любимая семья», которая проходила в Югре минувшей весной. Акция была организована Региональным отдлением Партии «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Сердце отдаем детям».

После консультаций со специалистами детской окружной больницы решено было закупить рециркуляторы «Дезар». Эти аппараты будут установлены в палатах онкологического отделения – там, где их не хватало. Также были приобретены несколько экземпляров гипоаллергенных постельных принадлежностей. Рециркуляторы «Дезар» предназначены для обеззараживания и фильтрации воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений, где требуется постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей. Ультрафиолетовое излучение приборов эффективно уничтожает вредоносные микроорганизмы – бактерии и вирусы, и предотвращает распространение инфекционных заболеваний – гриппа, ОРЗ, атипичной пневмонии. Одновременно с обеззараживанием идет фильтрация воздуха, она позволяет защитить пациентов от пыли, в состав которой, как правило, входят аллергены. Использование аппаратов «Дезар» в результате позволяет качественней соблюдать санитарные нормы содержания больничных помещений. Для детей с особым иммунным статусом, каковыми и являются маленькие пациенты онкологического отделения окружной больницы, это очень важно.

"В этом году Региональное отделение Партии «Единая Россия», Благотворительный фонд «Сердце отдаем детям» и Ханты-Мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития совместно организовали благотворительную акцию помощи онкобольным детям. Ее первым этапом стал конкурс рисунков «Моя любимая семья», - отметил лидер партийцев Югры Борис Хохряков, - Этот конкурс поддержали более 350 школ и учреждений дополнительного образования из всех 22 муниципалитетов Югры. Более 10 тысяч ребятишек представили на конкурс рисунки с изображением своей любимой семьи. Для участия в региональном этапе было отобрано 66 работ из всех 22-х муниципалитетов Югры и 7 работ воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования, выставленных вне конкурса. Победителями конкурса и авторами эскизов добрых открыток стали 4 юных югорчанина. Несколько месяцев «добрые открытки» распространялись в разных городах и поселках нашего округа. Всего за это время было реализовано почти 12 тысяч добрых открыток на общую сумму около 1 миллиона рублей. Все эти средства переданы на лечение маленьких пациентам Нижневартовской окружной детской клинической больницы. Хочу еще раз поблагодарить тех, кто помогал в организации конкурса, рисовал, распространял и приобретал «добрые открытки». Все вместе мы сделали большое дело! Спасибо вам!"

Борис Хохряков подчеркнул, что подобная акция, которая взяла свое начало именно в Нижневартовске, станет доброй традицией и из года в год будет объединять усилия общества, власти и бизнеса для оказания помощи социально-незащищенным категориям населения, через развитие добровольческой деятельности и гражданской активности югорчан.

Отметим, что Благотворительный фонд «Сердце отдаем детям» является партийным проектом Нижневартовского местного отделения ВПП «Единая Россия», работает в городе Нижневартовске с 2010-го года, оказывая конкретную материальную помощь пациентам онкологического отделения БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и их семьям. Денежные средства направляются на приобретение медикаментов, не включенных в перечень предоставляемых бесплатно; оплату проезда родителей к месту лечения детей; оплату диагностических процедур. Кроме того, фонд осуществляет оплату доступа к интернет-ресурсам в онкологическом отделении Нижневартовской окружной клинической детской больницы и в соответствие с утвержденным планом работы проводит учебные и досуговые мероприятия для маленьких пациентов и их родителей.

Все мероприятия фонда направлены на повышение качества жизни детей, которые проходят лечение в онкологическом отделении ОКДБ и оказание помощи их семьям. Данное онкологическое отделение – единственное детское на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и лечение в нем проходят дети из всех муниципалитетов региона.