​NETBYNET представил обновление приставок WifireTV

Компания NETBYNET (бренд Wifire) представила новую прошивку для ОТТ приставок Mediabox Q5 под брендом Wifire TV. Обновленное устройство на платформе OC Android имеет совершенно новый интерфейс пользователя, который был разработан совместно с компанией Юзетикс. Благодаря тестированиям фокус-групп и UAT, получилось сделать его максимально интуитивным.





Также на приставке впервые становится доступен встроенный магазин приложений, который включает в себя предустановленные игры. Контент индивидуально подбирается для клиента, опираясь на усовершенствованную систему автоматических и редакторских рекомендаций, сформированных по тематикам и на основе анализа телесмотрения. Новое программное обеспечение для приставок Wifire разработано в сотрудничестве с компанией iWedia (Швейцария).

К приставке также можно подключить любой геймпад, совместимый с ОС Android. В дальнейшем планируется включить беспроводной Bluetooth-геймпад в линейку предлагаемого Wifire оборудования.

Обновление программного обеспечения не повлияло на внешний вид и стоимость приставки, устройство, как и раньше, доступно для покупки в рассрочку за 139 рублей в месяц. Приставка Mediabox Q5 совместима со всеми моделями телевизоров и подключается как посредством HDMI, так и при помощи AV кабеля. К сети Интернет приставка подключается по Wi-Fi или по LAN-кабелю.

Абоненты Wifire TV, у которых уже есть приставка на базе OC Android, получат новое обновление удаленно, в автоматическом режиме. Среди действующих абонентов, обновление уже получили свыше 2000 устройств. До конца года новая прошивка будет доступна всем подписчикам сервиса.

Комментирует Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET:

«Подавляющее большинство абонентов платного телевидения Wifirе TV – клиенты, использующие большой экран и тв-приставки для просмотра видео контента дома. Новая прошивка версии 3.0. позволит превратить обычный телевизор дома или на даче в полноценный медиацентр, сравнимый со Smart TV – это не только новый современный интерфейс, позволяющий быстрее и удобнее ориентироваться в контенте, но и дополнительные функции, рекомендации, приложения партнеров и игры внутри».

Напомним, что приставка Wifire Mediabox Q5 работает на сети любого провайдера и дает возможность смотреть до 250 телеканалов, включает в себя огромную библиотеку VOD контента – более 20 000 фильмов и сериалов, в том числе в HD и Full HD, а также дополнительные функции PVR, catch UP.