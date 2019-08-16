Жители Югры в среднем берут автокредиты размером более 800 тысяч рублей. Это пятый показатель в стране

Югра оказалось одним из регионов с самым высоким размером автокредита в России во втором квартале 2019 года. Средняя сумма займа на приобретение машины в округе составляет почти 864 тысячи рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По тому показателю Югра находится на пятом месте по всей стране. Больше сумма автокредита только в Москве (1,1 миллиона рублей), Московской области (966 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (941 тысячи рублей) и Краснодарском крае (876 тысячи рублей).

Наибольший прирост среднего размера автокредита по сравнению с тем же периодом прошлого года показала Тюменская область – там рост составил почти 15 процентов, с 645 тысяч рублей до 740,5 тысяч рублей.