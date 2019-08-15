​Россияне могут резко сократить сроки своих сделок с недвижимостью. Для этого понадобятся электронные подписи

С 13 августа Кадастровая палата ввела новые правила при оформлении сделок с недвижимостью. Теперь собственники получат возможность регистрировать сделки в электронном виде, и это намного быстрее.

Для этого собственнику необходимо подать заявление в МФЦ о внесении в единый государственный реестр записи о возможности подачи документов на заключение сделки с использованием электронно-цифровой подписи.

«Так, электронная регистрация сделки позволяет сократить срок оформления до 3-5 дней. Все операции по регистрации происходят в офисе компании, информация передается в Росреестр по защищенному каналу», — поясняет в разговоре с СИА-ПРЕСС руководитель юридического департамента компании «Этажи» Семнара Дженетова.

Новый порядок применения электронной подписи облегчает заключение сделок, а также позволяет сделать регистрацию более безопасной для продавца.