​Россияне могут резко сократить сроки своих сделок с недвижимостью. Для этого понадобятся электронные подписи

С 13 августа Кадастровая палата ввела новые правила при оформлении сделок с недвижимостью. Теперь собственники получат возможность регистрировать сделки в электронном виде, и это намного быстрее.
Для этого собственнику необходимо подать заявление в МФЦ о внесении в единый государственный реестр записи о возможности подачи документов на заключение сделки с использованием электронно-цифровой подписи.
«Так, электронная регистрация сделки позволяет сократить срок оформления до 3-5 дней. Все операции по регистрации происходят в офисе компании, информация передается в Росреестр по защищенному каналу», — поясняет в разговоре с СИА-ПРЕСС руководитель юридического департамента компании «Этажи» Семнара Дженетова.
Новый порядок применения электронной подписи облегчает заключение сделок, а также позволяет сделать регистрацию более безопасной для продавца.
Хватает ли Сургуту тепла? Соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук и издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский// ONLINE 16 августа в 11:00