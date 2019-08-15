​На подготовку к зиме жилого фонда в Нижневартовске выделены 11,4 млн рублей

Эти средства жилищные службы столицы Самотлора расходуют на обновление фасадов, утепление трубопроводов в подъездах жилых домов, замену разбитых стекол и ремонт дверей в парадных. Не остались в стороне и ветхие деревянные дома, расположенные в отдаленных поселках нижневартовской агломерации, и многоквартирные высотки.

- В план мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме по Нижневартовску включены более 1000 домов, – комментирует вопрос депутат Думы Югры, вартовчанин Сергей Великий. - Как известно, большинство строений столицы Самотлора капитальные многоэтажные дома. И те, что построены давно, порой требуют ремонта. Зимой коммунальные службы принимают жалобы от жителей на холод в квартирах. Выезжают на место, откуда поступила заявка, и с помощью специального прибора проводят обследование. В летнее время проводятся ремонты фасадов и утепления стыков панельных плит.

Для работ в многоэтажных зданиях Нижневартовска привлекаются промышленные альпинисты. При утеплении наружных стен используется технология «мокрого» фасада. Определение «мокрый» строители ввели в употребление потому, что для возведения такого типа фасада используются растворы и составы - шпатлевки, грунтовки и краски.

Согласно плану мероприятий все работы по подготовке жилого фонда Нижневартовска к зиме завершатся в сентябре.