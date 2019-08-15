​Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в поле под Москвой после того, как в двигатель попала птица

Самолет А-321 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Симферополь, был вынужден совершить посадку в чистом поле возле деревни Рыбинское под Москвой. Об этом пишет РИА Новости. Издание сообщает, что в двигатель лайнера попала птица, из-за чего механизм загорелся, и экипаж принял решение совершать жесткую посадку. На борту находились 234 человека (вместе с членами экипажа), из них никто не пострадал. Эвакуация из приземлившегося самолета прошла успешна, пожар потушен.

Последний крупный инцидент в московском авиаузле произошел в начале мая в аэропорту Шереметьево. Тогда вылетевший из Москвы лайнер SSJ-100 вернулся на посадочную полосу из-за попадания молнии, и после неудачной посадки он загорелся, от чего погиб 41 человек.