​Utair не получит международные маршруты компании Трансаэро из-за «разгильдяйства»

Международные маршруты обанкротившейся в 2015 году авиакомпании Трансаэро распределились между игроками рынка на межведомственной комиссии вчера, 13 августа.

По информации "Коммерсанта", Utair могла получить часть этих маршрутов, но не успела подать заявку на участие, после чего попросила Минтранс отложить комиссию на осень. В Минтрансе отказали, описав действия Utair «банальным разгильдяйством».

Официальный представитель Минтранса возмутился просьбой Utair, посчитав ее попыткой давления на комиссию: «Спекуляции авиакомпании Utair на своем неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на Межведомственную комиссию».

Маршруты компании Трансаэро передавались поочередно авиакомпании Россия и Аэрофлоту. В этом году на допуски претендуют Аэрофлот и Сибирь.