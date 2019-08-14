​Александр Моор рассказал, как Тюмень готовится стать миллионником. Там будет очень много новых школ, детсадов и дорог

Тюмень готова к тому, чтобы стать городом-миллионником. Об этом заявил сегодня, 14 августа, губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, схемы теплоснабжения и водоснабжения уже разработаны с точки зрения «миллионной» перспективы областной столицы, запланированы новые объекты социальной инфраструктуры.
«У нас нет такой сверхзадачи – сделать Тюмень миллионником, но все же мы к этому планомерно идем. Десять лет назад в городе родился 600-тысячный житель, а недавно – 800-тысячный», – сказал губернатор.
До 2021 года в Тюмени будут построены 13 детсадов на почти 4,5 тысячи мест – так город с уверенностью закроет потребность в местах для детей от полутора до трех лет (для детей старше трех лет потребность в Тюмени уже закрыта). Также в областной столице до 2024 года возведут 15 новых школ на более чем 16,5 тысяч учеников. «Деньги на все эти объекты у нас есть, они заложены в бюджете», – заявил Александр Моор.
В областной столице активно развивается транспортная инфраструктура. Так, в конце этой недели будет открыта новая развязка («Сколько мы развязок открыли за последнее десятилетие – я уже не вспомню», – А. Моор), в этом году город был окончательно «закольцован» большой объездной дорогой.
Напомним, самый крупный город Югры – Сургут, – сейчас стратегически стремится к 500-тысячной отметке. Сейчас в городе живет порядка 375 тысяч человек.
«А теперь… оглянитесь вокруг! Какие вам тротуары понастроили, какие газоны разбили! Скверы, спортивные площадки, детские городки, цветники, мероприятия. Народ! Вы – хозяева города. Вы! А от вас что требуется, друзья мои? Дис-ци-пли-на!»