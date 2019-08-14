Губернатор Тюменской области рассказал, как регион будет возвращать лидерство в инвестиционном рейтинге

Тюменская область будет больше и тщательнее работать с внутренними инвесторами, а также бизнесом восточных стран. Об этом заявил губернатор Александр Моор на большой пресс-конференции. Он отметил, что Тюменская область ранее занимала первое место в национальном рейтинге инвестпривлекательности, а после вошла в тройку лидеров (наряду с Москвой и Татарстаном). «Это нормально. Сейчас любой регион из десятки лучших по инвестициям может занять первое место в рейтинге, настолько плотно идет конкуренция», – отметил губернатор.

За первые три месяца 2019 года в Тюменскую область было инвестировано 52,7 млрд рублей, из них две трети дал производственный сектор. Таким образом регион в пересчете объемов инвестиций на душу населения превысил среднероссийский уровень в два раза и занял девятое место.

Среди потенциалов роста Моор назвал работу с внутренними инвесторами, тут у «большой» области есть потенциал в виде нефтегазовых компаний, работающих на ее территории. Так, «Газпром нефть» будет строить в областной столице центр исследований пластовых систем, а «Новатэк» возведет новое кернохранилище и нарастит число научных работников в Тюмени с 400 до 1000.

Интересны Тюменской области и потенциальные инвесторы из восточных стран, причем не только ближнего зарубежья, но также Индии и Китая. Тут губернатор признает необходимость детально проработать точки соприкосновения и придумать, чем регион может привлечь новых инвесторов.