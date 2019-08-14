​Тюменский губернатор сделал заявление о будущем авиакомпании Utair

Авиакомпания Utair, несмотря на технический дефолт по кредитам, смогла сохраниться и продолжает работу, постепенно улучшая экономические показатели. Так охарактеризовал состояние главного регионального перевозчика губернатор Тюменской области Александр Моор, который сегодня, 14 августа, дал большую пресс-конференцию. Он также подчеркнул, что компания не допускает долгов по своей основной деятельности, что очень важно. Значит, по мнению губернатора, договориться с кредиторами о реструктуризации займов будет возможно.

«Основные кредиторы это госбанки, и мы надеемся, что люди с государственным мышлением найдут способ сохранить эту важную для региональных перевозок авиакомпанию», – сказал Моор. О том, будет ли Тюменская область финансово включаться в спасение компании (а регион владеет 8,4 процентами акций Utair) или как-то заменить ее, губернатор уточнять не стал, сказав, что «без Utair будет очень сложно».