​Покоряя сердца. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

За бесценным доверием всегда стоят поступки, оправдавшие наши ожидания.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вот уже 25 лет стремится превзойти ожидания своих клиентов даря им неповторимые моменты счастья.

Неизменное качество, уникальный дизайн, нерушимые гарантии, внедрение инноваций, повышение уровня квалификации специалистов, совершенная система отбора сырья и многие другие преимущества покоряют сердца клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», позволяя компании стремительно расти и выходить на рынки новых стран.

Мощным подтверждением квалификации, а значит и пользы для клиентов стала победа единой системы стандартов качества, получившая название —Код ЭПЛ на всероссийском конкурсе «100 Лучших предприятий России», в номинации «За инновации и развитие».

Это и многие другие нововведения специалистов производства компании служат одной цели — созданию ювелирных украшений мирового уровня качества, которые покорят сердца всех женщин земли, и в этом Мире станет больше счастья.

Станьте важной частью бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты» посетив ювелирные салоны в г. Уфа.

Адреса ювелирных салонов в Уфе Вы можете найти здесь

Эксклюзивные изделия и популярные коллекции ждут Вас в на официальном сайте

А еще можно следить за новинками и акциями в инстаграм