Профессиональное образование в России может потерять сотню специальностей. Какие исчезнут в Сургуте - пока неизвестно

В следующем году из российских колледжей могут исчезнуть около 100 профессий. Об этом в интервью «Российской газете» заявила министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, с 1 сентября 2020 года из списка специальностей уберут те, что не пользуются популярностью у абитуриентов. Им на замену придут новые, связанные с современными технологиями: «мехатроника и мобильная робототехника», «аддитивные технологии», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» и «графический дизайн».

В Сургутском политехническом колледже корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что пока не получали никаких документов об изменении списка специальностей.

«Мы ждем нормативные документы, пока никакой определенности нет. Хотя слухи ходят конечно, что уберут, что оставят», – объяснил директор колледжа Вадим Шутов.