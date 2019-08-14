​Автопарк скорой помощи в Тюменской области пополнился на 18 машин

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей водителям скорой помощи.

Две машины марки «Форд» и десять машин марки «Газель» будут направлены на тюменскую станцию скорой помощи. Еще по две машины перевезут в Ишим и Тобольск. Также по одной машине будет отправлено в Ярково и село Казанское.

«Я считаю, что это важно для всех наших жителей. Поскольку скорая помощь – одна из самых незаменимых служб. От работы врача, фельдшера, водителя зависит здоровье, а зачастую и жизнь наших земляков. Люди ждут, что бригада скорой приедет вовремя, а специалисты будут иметь необходимые медикаменты, спецоборудование для оказания экстренной медицинской помощи», – заявил губернатор.

Отметим, что в автопарке Тюменской области сейчас находится 167 автомобилей скорой помощи.

«Наша главная задача сделать так, чтобы любой наш земляк, который нуждается в скорой или экстренной помощи, неважно где он проживает – в Тюмени или отдаленном населенном пункте, такую помощь получал быстро и эффективно», – подчекрнул Моор.