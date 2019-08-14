Палладиевый сплав в ювелирных украшениях «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

За заботой о качестве ювелирных украшений специалистами компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стоит желание подарить бесценные моменты счастья, как можно большему количеству людей на Земле.

Сложной разработкой, позволившая создать гипоаллергенные ювелирные украшения, стало внедрение палладиевого сплава.

Помимо гипоаллергенности, этот сплав придает украшениям дополнительные преимущества — украшения с палладиевым сплавом не тускнеют и не темнеют под воздействием внешней среды и времени.Не требуют нанесения защитных покрытий — ювелирного лака, как украшения с содержанием никеля. Так же палладий износостоек, устойчив к царапинам и деформации.

Клиенты компании во многих странах Мира, в которых успешно действуют розничные сети ЭПЛ, по достоинству оценили качество ювелирных украшений с палладиевым сплавом.

Оцените и вы украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/