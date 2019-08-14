​Спортом в Югре занимаются 35-36 процентов жителей

Этот уровень в соответствие с целевыми показателями нацпроекта «Демография» нужно увеличить в регионе до 55 процентов. То есть, в ближайшие годы должно стать больше югорчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Главная ставка при осуществлении намеченного плана делается на массовый спорт. Но это вовсе не означает, что Югра перестанет заботиться о подготовке спортивного резерва и о спорте высоких достижений.

– На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Югре направлено 132 миллиона рублей. Свыше 64 миллионов до конца года будут истрачены в муниципалитетах на развитие хоккея. Прежде всего, нужно переоснастить хоккейные площадки бортами, холодильным оборудованием и льдозаливочными машинами. По данным департамента физкультуры и спорта Югры, обновление ожидает хоккейные базы Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Советского района. – Отмечает депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

Также, по словам депутата, в округе появятся 22 площадки для организации тестирования и сдачи норм ГТО. Такая работа в регионе весьма востребована, считает депутат. Только в первом полугодии 2019 года нагрудные значки отличников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили более 10 тысяч югорчан.