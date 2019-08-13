​Тюменская область помогает местному бизнесу с лизингом техники на полмиллиарда рублей

Тюменская область выделила на программу льготного лизинга техники для малого и среднего бизнеса на 2019-2021 год 516 млн рублей. Об этом в интервью «Тюменской линии» рассказал глава регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов. Конкурс на реализацию этой программы выиграла Тюменская агропромышленная лизинговая компания (ТАЛК).

«Компания принимает условия: трехлетний лизинг должен быть с удорожанием предмета лизинга не более пяти процентов. То есть субъектам малого предпринимательства снижается нагрузка при оформлении лизинга и погашении. Средства выделены серьезные - 516 миллионов рублей. То есть у предпринимателей будет возможность воспользоваться этой лизинговой поддержкой», – заявил Остроумов.

Одним из условий получения льготного лизинга является включение в реестр инвестпроектов Тюменской области, а максимальная сумма договора должна быть не более 100 млн рублей. Кроме того, получатели льготы смогут взять в ее рамках только те виды оборудования и спецтехники, которое включено в постановление, при этом оно должно быть новым и использоваться на территории Тюменской области.