​В Югре мужчина угнал моторную лодку. Ему грозит пять лет тюрьмы

Сотрудникам полиции Белоярского района удалось поймать угонщика моторной лодки. Им оказался 24-летний местный житель, который ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности.

Сообщение о пропаже в отделение полиции поступило от 46-летнего жителя района. По его словам, он оставил лодку марки «Казанка» на неохраняемом причале реки Казым.

По предварительным данным УМВД Югры, злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, вместе с друзьями прогуливался по набережные реки, где и обнаружил лодку.

«На берегу находилось десять моторных лодок. Белоярец вспомнил, что в его кармане находится лодочный ключ, который он нашел год назад на одном из причалов города. Воспользовавшись ситуацией, он попробовал запустить двигатель нескольких лодок, в результате одну лодку запустить ему удалось. Вследствие чего, последний совершил угон чужого водного транспорта», – заявили в пресс-службе ведомства.

Похищенную лодку позже была найдена на берегу реки вблизи поселка Верхнеказымский Белоярского района.

Сейчас подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.