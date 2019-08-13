​Utair в очередной раз отчитался о росте пассажиропотока. В тех рамках, которые «рекомендовал» Минтранс

Авиакомпания Utair отчиталась о росте пассажиропотока до 4,5 млн человек за семь месяцев 2019 года. Это на 2,8 процента больше, чем за тот же период 2018 года, то есть перевозчик уложился в «рекомендацию» Министерства транспорта не наращивать продажу билетов чрезмерно и при помощи демпинга. Как сообщает пресс-служба Utair, загрузка бортов у авиакомпании достигла 82 процентов, а пунктуальность составила 98,72 процента.

Президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что компания нарастила пассажиропоток в летний период без увеличения воздушного парка (следовательно, затрат на него), а благодаря трансформации тарифов и открытию новых маршрутов на юг России.

Авиакомпания в настоящий момент находится в переговорном процессе о реструктуризации долгов с кредиторами, недавно к этому подключился новый председатель наблюдательного совета Utair, де-факто представляющий правительство Югры Андрей Филатов (сменил на посту делегата «Сургутнефтегаза» Руслана Габдулхакова). Общая задолженность авиакомпании составляет более 70 млрд рублей.

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