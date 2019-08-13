​Wifire добавил итальянские телеканалы в WifireTV

Сервис цифрового телевидения Wifire TV от компании NETBYNET (бренд Wifire) добавил телеканал на итальянском языке RAI 1 в пакет телеканалов WifireTV 185+, а также три телеканалаRAI 2, RAI 3 и RAINews24 в пакет для юридических лиц.

RAI1 - первый канал итальянского телевидения, транслирующий шоу, сериалы, фильмы и новости. Канал транслируется на итальянском языке, с русскими субтитрами или дубляжем (на некоторых программах).

Комментирует Алексей Петров, генеральный директор телекомпании VODTV, представителя государственного телевидения Италии в России:

«Мы в телекомпании VODTV особенно рады, что коллеги из Netbynet не только транслирует каналы RAI на итальянском языке для юридических лиц, но и первым из федеральных операторов подключил русскоязычную версию канала RAI1 для частных абонентов. Теперь подписчики Wifire TV смогут смотреть на русском языке многочисленные сериалы и развлекательные шоу корпорации RAI. Например, дневной сериал для женщин «Рай для дам» (Il Paradiso Delle Signore), сериал о борьбе с мафией «Мерзавцы из Пиццофальконе» (Il Bastardi di Pizzofalcone), передачу о красотах Италии «Чудеса» (Meraviglie). На итальянском ТВ особенно много развлекательных программ с песнями и танцами. Зрители увидят итальянскую версию «Танцев со звёздами» (Ballando con le Stelle), шоу подражаний «Точно такие» (Tale a Quale), легендарный конкурс эстрадной песни Сан-Ремо и ещё много интересного! Мы очень старались выбрать для русской версии первого канала итальянского телевидения самое лучшее!".

Комментирует Директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET, Андрей Егоров:

«Мы сотрудничаем с самыми востребованными зарубежными дистрибьюторами телеканалов, благодаря чему клиенты WifireTVимеют доступ к самому разнообразному контенту на иностранном языке. Появление итальянских каналов – отличный повод приобщиться к культуре новой страны».

В 2019 году WifireTVвключил телеканалы на казахском и киргизском языках: Kazakh TV HD– о природе, культуре, традициях, людях Казахстана и азиатских республик на киргизском языке и «Хабар24 HD» – аналог российского канала Россия 24, новости, программы и документальные фильмы на казахском языке.

В июле этого года оператор добавил также два телеканала на армянском языке в премиальный пакет телеканалов Shant - ShantNews и ShantSerial.

В сервисе оператора доступны порядка 20 зарубежных телеканалов: на английском (English club, CNN, RT), французском (France 24HD), немецком (Deutsche Welle), японском (NHK World Japan, JSTV), арабском (RTArabic) и корейском (ArirangTV, KBSWorld) языках.

Wifire TV– сервис цифрового телевидения от оператора фиксированной связи NETBYNET (бренд Wifire). Услуга доступна на сети любого оператора связи на всей территории России. Сервис содержит свыше 250 телеканалов в цифровом качестве, треть из них в HD и UHD, а также обширную библиотеку VOD и SVOD контента, насчитывающую более 20 000 фильмов и сериалов.