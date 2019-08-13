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​Райффайзенбанк заработал 19 млрд рублей в 1 полугодии 2019 года по результатам МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты первого полугодия 2019 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Рост чистой прибыли составил 9.9% до 19 066.1 млн руб. по итогам 1 полугодия 2019 года

Чистый процентный доход вырос на 9.4% до 27 150.6 млн руб.

Рост чистого комиссионного дохода составил 10.6% до 8 901.9 млн руб.

Высокие показатели рентабельности:ROEпосле налогов составил 25.1% (-0.6 п.п. относительно конца 2018 года).

Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 10.5% по итогам 1 полугодия 2019 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 9.1% до 291 150.9 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +9.4% до 375 423.6 млн руб., средний бизнес показал рост на +21.8% до 69 865.3 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +14.7% до 25 261.7 млн руб., по сравнению с началом года.

Средства клиентов увеличились на 1.5% до 885 516.2 млн руб., по сравнению с 2018 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 2.9% до 417 329.0 млн руб., рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 0.3% до 468 187.2 млн руб.

  • В 1 полугодии 2019 года прибыль до налогообложения увеличилась на 9.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24 294.9 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 19 066.1 млн руб. (+9.9% по сравнению с 1 полугодием 2018 года). Основными факторами роста прибыли стали: рост чистого процентного дохода, рост чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.
  • Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 32.0% и 25.1% соответственно по итогам 6 месяцев 2019 года, снизившись на 4.0 и 3.1 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 10.6% до 8 901.9 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по пластиковым картам, росту дохода по расчетным операциям и документарному бизнесу.
  • Операционные расходы увеличились на 10.2% и составили 16 681.4 млн руб. за счет роста расходов на страхование вкладов, а также расходов на содержание офиса. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 1 полугодия 2019 года CIR составил 39.5%.

Доля ликвидных активов на конец июня 2019 составила 29.0%. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на 01.07.2019 составил 81.988% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 150.4% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 49.3% (при регуляторном максимуме в 120%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 1 полугодия 2019 года на 10.5% и составил 761 701.5 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: средний бизнес (+21.8% до 69 865.3 млн руб.), малый и микро бизнес (+14.7% до 25 261.7 млн руб.), розничные клиенты (+9.1% до 291 150.9 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал портфель необеспеченного потребительского кредитования, увеличившийся за 6 месяцев 2019 года на 9.0% до 139 107.6 млн руб. и ипотечный портфель, увеличившийся на 9.6% до 129 767.2 млн руб.

Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам первого полугодия 2019 года 2.8%. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 1.7% от кредитного портфеля до вычета резервов.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31.06.2018 составило 86.0%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка снизились за шесть месяцев 2019 года на 9.3% в результате влияния валютного эффекта исоставили 33 502.0 млн руб.

Собственные средства банка увеличились на 8.5%. по сравнению с концом 2018 года и составили 157 931.8 млн руб. за счет полученной по итогам первого полугодия чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2.[1]по состоянию на 1 июля 2019 года составили 10.8% и 11.5% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 13.0% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.06.2019 составила 23.4% при минимальном значении норматива 8.0%.

[1] по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2019 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,4 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 234, комментариев: 0


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