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Фонд капремонта Югры упростил схему оплаты задолженности. Как ей воспользоваться?

Югорский фонд капитального ремонта изменил условия рассрочки оплаты долга по взносам на капитальный ремонт. Соответствующее распоряжение появилось на сайте фонда. Теперь должникам нужно оплатить лишь десять процентов от суммы долга, после чего они смогут заключить соглашение о рассрочке. Раньше им приходилось полностью выплачивать пени. В Фонде капремонта корреспонденту СИА-ПРЕСС объяснили, чем вызвано такое решение.

«Раньше у нас по условиям требовалось выплатить 30 процентов от суммы долга и полностью пени. Но для людей это было слишком тяжело с учетом того, что к рассрочке прибегают те, у кого уже большая задолженность. Потом мы убрали эти 30 процентов, но оставили пени. Но опять же, если у человека большой долг, то и пени будут очень существенными. Поэтому сейчас решили упростить условия и сделали десяти процентов от суммы долга», – рассказали в Фонде.

Для получения рассрочки необходимо обратиться в Фонд капремонта с письменным заявлением. К нужно приложить копии документа, подтверждающего право собственности на квартиру, копию паспорта, а также копию квитанции об оплате десяти процентов от суммы долга.

По данным Фонда, в этом году общий долг жителей Сургута по взносам за капремонт составил почти 600 миллионов рублей.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 354, комментариев: 0


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