​Девушка, которую во время задержания на митинге ударил в живот росгвардеец, попала в больницу. А ещё её будут судить

Москвичка Дарья Сосновская, которую во время задержания на митинге 10 августа росгвардеец ударил сначала в живот, а потом по голове, госпитализирована. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на адвоката девушки Татьяну Молоканову. У Дарьи, по ее словам, накануне начала болеть голова и ее состояние в целом ухудшилось.

Параллельно сегодня, 13 августа, должен пройти суд над Сосновской – ей вменяется нарушение установленного порядка проведения митинга (за это может светить штраф в 20 тысяч рублей либо обязательные работы до 40 часов). На акции, напомним, Дарья сделала замечание сотрудникам Росгвардии за жесткое задержание инвалида, после чего полиция решила схватить и ее.

Председатель правозащитного общества «Агора» и член совета по правам человека при президенте Павел Чиков назначил награду в 100 тысяч рублей за идентификацию «золотогвардейца», который нанес побои девушке. Издание Baza заявило, что это был некто Сергей Цыплаков, однако в МВД этот факт категорически отвергают, а также заявляют, что избивающий девушку при задержании человек не является сотрудником правоохранительных органов.