​В Югорске разыскивают ребенка, который сбежал из дома. Он скрывается от полиции

В Югорске из дома сбежал 12-летний ребенок Александр Вадичупов. Сейчас его разыскивают родственники и полиция.

Мать несовершеннолетнего написала объявление в социальной сети «ВКонтакте» о пропаже ребенка еще 6 августа, но в полицию обращаться не стала.

«9 августа в ходе мониторинга было обнаружено объявление о пропаже мальчика. Информация сразу же была зарегистрирована, и начались поиски. Мать ребенка пояснила, что не стала обращаться в полицию, потому что он уже неоднократно уходил из дома», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД РФ по Югорску

В ведомстве отметили, что установить личность ребенка проблемы не было – он уже стоял на учете в местном отделении полиции.

В социальных сетях многие заявляли, что видели его, но найти его пока не удалось.

«Он целенаправленно скрывается от полиции», – заявил представитель ведомства.