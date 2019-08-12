Как мусульмане Сургута праздновали Курбан-байрам // ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресение, 11-го августа, мусульмане всего мира отметили один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. В Сургуте традиционная молитва прошла в соборной мечети, где рано утром собрались тысячи верующих. О том, как прошел праздник – в фоторепортаже Алексея Андронова.
В районе соборной мечети движение автотранспорта было перекрыто с 4:00. К тому моменту мусульмане Сургута уже начали подтягиваться на молитву
Сама молитва началась в 6:00. В мечети поместилась меньшая часть верующих…
… остальные расположились на улице, где совершили праздничный намаз или салят-уль-ид
Курбан-байрам – праздник, знаменующий собой окончания хаджа, то есть паломничества в Мекку. Дата праздника постоянно меняется из-за несовпадения исламского календаря с григорианским
После молитвы верующие начали расходиться и уже к 7:00 движение автомобильного транспорта возобновилось
Как в Сургуте праздновали Курбан-байрам. Имам Камиль Саматов // ONLINE13 июля в 14.00