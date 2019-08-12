Как мусульмане Сургута праздновали Курбан-байрам // ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресение, 11-го августа, мусульмане всего мира отметили один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. В Сургуте традиционная молитва прошла в соборной мечети, где рано утром собрались тысячи верующих. О том, как прошел праздник – в фоторепортаже Алексея Андронова.

В районе соборной мечети движение автотранспорта было перекрыто с 4:00. К тому моменту мусульмане Сургута уже начали подтягиваться на молитву





Сама молитва началась в 6:00. В мечети поместилась меньшая часть верующих…





… остальные расположились на улице, где совершили праздничный намаз или салят-уль-ид





Курбан-байрам – праздник, знаменующий собой окончания хаджа, то есть паломничества в Мекку. Дата праздника постоянно меняется из-за несовпадения исламского календаря с григорианским





После молитвы верующие начали расходиться и уже к 7:00 движение автомобильного транспорта возобновилось