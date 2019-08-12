​Роскошь и индивидуальность эксклюзивных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирные шедевры притягивают нас, заставляя забыть обо всем, кроме чуда искусства, созданного мастерами ювелирного и гранильного дела.

Ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в этом году исполняется 25 лет и за эти годы часть работ специалистов компании нашло свое место в Государственном хранилище ценностей республики Саха (Якутия).

Эти работы имеют столь высокую творческую ценность, что комиссия Гохрана посчитала, что их стоить сохранить для следующих поколений.

Для клиентов, предпочитающих эксклюзивные ювелирные украшения, покоряющие своей роскошью и изысканностью, специалистами ЭПЛ разработана специальная коллекция, с которой вы можете ознакомиться на официальном сайте компании.

Каждое ювелирное украшение «ЭПЛ. Якутские бриллианты» защищено дополнительной гарантией подлинности, получившей название Код ЭПЛ.

Благодаря уникальному зашифрованному коду, который наносится на каждое ювелирное изделие ЭПЛ, клиенты компании могут на официальном сайте получить сертификат достоверности, в котором указывается вся необходимая информация об изделии.

Выберите эксклюзивные украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты», которые станут отражением вашей индивидуальности, на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

Ждем Вас по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/