​В водоемы Тюменской области до конца года выпустят более 450 тысяч мальков стерляди

В Тюменской области специалисты ПАО «Транснефть-Сибирь» выпустили в реку Тобол более 370 тысяч мальков стерляди – рыбы, занесенную в Красную книгу России.

До конца 2019 года предприятие выпустит в водоемы Обь-Иртышского бассейна еще около 100 тысяч мальков стерляди; также планируется выпуск почти 280 тысяч мальков муксуна. Об этом сообщила пресс-служба Нижнеобского управления федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

Молодь была выращена и куплена в «Сладковском рыбоводческом хозяйстве». Состояние рыбы проверяла комиссия, состоящая из специалистов Росрбыболовства, тюменского департамента агропромышленного комплекса и федерального госучреждения «Главрыбвод». Эксперты комиссии установили, что приживутся и выживут около 85 процентов мальков.

Отмечается, что нефтегазовая компания занимается компенсацией водных ресурсов в местах, по которым были проложены магистральные нефтепроводы.