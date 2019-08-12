​Совет директоров Ханты-Мансийского НПФ возглавил Алексей Охлопков

Состоялось первое заседание нового состава Совета директоров.
28 июня решением годового общего собрания акционеров АО «Ханты-Мансийский НПФ» в состав Совета директоров вошли:
1. Борисов Дмитрий Борисович – управляющий директор департамента корпоративного финансирования Газпромбанк (акционерное общество);
2. Генкель Роман Александрович – генеральный директор НО «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3. Киселев Дмитрий Николаевич – генеральный директор АО «ЮграКапитал», первый заместитель генерального директора АО «Управляющая компания «Промышленные парки Югры»;
4. Корольский Юрий Сергеевич – директор БУ-ХМАО-Югры «Региональный аналитический центр»;
5. Охлопков Алексей Анатольевич – генеральный директор ГСК «Югория»;
6. Солоп Александр Сергеевич – управляющий Ханты-Мансийским отделением № 1791 ПАО «Сбербанк».
Члены Совета директоров решили избрать председателем Алексея Охлопкова. В течение 8 лет (2010-2018 гг) он занимал должность президента и на протяжении 9 лет был членом Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ».