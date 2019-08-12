​Совет директоров Ханты-Мансийского НПФ возглавил Алексей Охлопков

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»