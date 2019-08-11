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Водители сообщают о новой точке гигантских пробок на дороге между Сургутом и Тюменью // ВИДЕО

Огромные пробки собираются под Тобольском на трассе между Сургутом и Тюменью. Это происходит из-за начавшегося ремонта моста через Иртыш, пишет сообщество "Главные новости Тобольска". "Пробка в обе стороны на километры. Люди стоят по часу и больше", - сообщает один из тоболяков.

Опрошенные СИА-ПРЕСС водители, которые проезжали по дороге между Сургутом и Тюменью, сообщают, что из-за ремонтов теряется примерно 1,5-2 часа времени в поездке.

ФКУ "Уралуправтодор" сообщает о действующих ремонтах трассы:

Сохраняется реверсивное движение возле села Демьянское Уватского района (с 435 по 456 км) и на путепроводе через железную дорогу на 492-м км трассы возле поселка Муген. Капитальный ремонт. Срок окончания работ: до 30 октября 2019.

Сохраняется реверсивное движение возле села Шорохово на участке с140 по 150 км. Ремонт. Срок окончания работ: до 20 октября.

Сохраняется реверсивное движение на участке возле поселка Самсоновский (с 553 по 564 км). Ремонт. Срок: с 28 мая по 20 октября.

Сохраняется реверсивное движение на участке между Салымом и Сивыс-Ях (с 578 по 586 км). Ремонт. Срок: с 17 июня по 20 октября.

Сохраняется реверсивное движение возле моста через реку Большой Салым на 580 км. Также действует временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 3 метров. Капитальный ремонт. Срок: 20 декабря 2019.

Сохраняется реверсивное движение на участке возле поселка Куть-Ях (с 603 по 609 км). Ремонт. Срок: с 24 мая по 20 октября.

При подъезде к Сургуту сохраняется реверсивное движение на участке с 31 по 38 км. Устройство слоев износа. Срок: до 15 августа.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 181, комментариев: 0


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