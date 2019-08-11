Известный красноярский бизнесмен собирается создать партию для борьбы с засильем Москвы. Триггером стали лесные пожары

Известный в Красноярске бизнесмен Анатолий Быков заявил о создании партии "Наша Сибирь", пишет Znak.com. Целью новой политической структуры будет борьба с "утеканием" денег из регионов в Москву. "Две трети налогов из субъектов РФ уходят в Москву. А нужно отправлять только треть, остальное оставлять в регионе. Поэтому мы создаем свою партию, чтобы юридическим и законодательным путем отстаивать свои интересы, доказывать федеральному центру, что бюджет нужно делить вот так, а не как сейчас", - заявляет Быков.

Поводом для возмущения бизнесмена стали страшные сибирские пожары и заявления власти о том, что тушить их "экономически невыгодно". "Видя все это, я пришел к выводу, что нам, сибирякам, нужно объединяться. Только консолидировано мы сможем защищаться от природных явлений. Полагаться на власть, МЧС и полицию уже нельзя", - считает Быков.