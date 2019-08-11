Молодой сургутянин насмерть сбил девушку в Башкирии

Смертельное ДТП случилось сегодня, 11 августа, в Зианчуринском районе республики Башкортостан. 22-летний житель Сургута на Skoda Octavia сбил 17-летнюю девушку, пишет Bash.News со ссылкой на местную госавтоинспекцию. Сургутянин заявил, что девушка перебегала дорогу.

В последние недели сургутяне часто становились участниками страшных ДТП. Так, накануне в больнице умер житель города, столкнувшийся с автомобилем на своем мотоцикле - сейчас идет сбор средств на его похороны. В июле в течение одного дня в Сургуте в разных ДТП погибли четыре человека.