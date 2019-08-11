Под Тюменью автомобилист сбил лося, попал в больницу и должен будет заплатить штраф

Мужчина на Toyota Camry сбил лося на трассе между Тюменью и Курганом. Как пишет Megatyumen.ru, водителя с многочисленными травмами и шоком увезли в больницу. Когда он поправится, его ждет плохая новость: за смерть животного ему предстоит заплатить штраф в 80 тысяч рублей. Ситуацию усугубляет то, что столкновение с диким животным не входит в число страховых случаев по ОСАГО, поэтому восстанавливать машину придется за свой счет (либо за счет КАСКО).

Это далеко не первый инцидент с участием машин и диких животных. Две недели назад на дороге между Тюменью и Сургутом в районе Увата водитель на Mazda также сбил лося, которого от удара буквально разорвало на части. От столкновения пострадали и люди - в больницу попали и водитель, и его жена с ребенком.