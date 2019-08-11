В Москве во время задержания полицейский ударил девушку в живот. Теперь ищут и его, и ее

Во время массовых задержаний на улице Забелина в Москве полицейский ударил девушку кулаком в живот. Об этом пишет в твиттере член совета по правам человека, глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. "Сообщите, пожалуйста, данные и контакты девушки для преследования избившего ее золотогвардейца", - заявил адвокат.

Накануне в Москве прошла масштабная акция за свободные выборы и против политических репрессий. По данным "Белого счетчика", на митинг пришло порядка 60 тысяч человек. Среди участников были журналисты Юрий Дудь и Леонид Парфенов, музыканты Face, Oxxymiron, IC3PEAK. После основной акции часть протестующих пошла в сторону администрации президента, тогда ОМОН задержал, по данным "ОВД-Инфо", 256 человек.