​В центре Москвы задержаны 136 человек

В Москве задержаны 136 человек, об этом сообщает пресс-служба местного УМВД.

Причина задержания – «различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы».

По данным «ОВД-Инфо», задержанных больше – 146 человек. Также меда-проект сообщает о задержании людей в других городах:

Ростов-на-Дону – 11 человек

Санкт-Петербург 86 человек

Брянск – 2 человека.

Отметим, что ранее сообщалось о задержании одного из журналистов TheBell Антона Баева. По словам издания, после того, как появилась публикация о его задержании, у него проверили документы и сразу отпустили.

На согласованный митинг, которых сегодня приходил в Москве, по данным «Белого счетчика», пришли 49,9 тысячи человек, что в два раза больше, чем на предыдущий согласованный митинг на Сахарова.