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​В Москве проходит митинг «Вернем себе право на выборы»

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг «Вернем себе право на выбор». Он был согласован с московской администрацией с запланированной численностью в 100 тысяч человек.

В акции участвуют популярные российские блогеры, писатели и музыканты.

На начало митинга по данным ГУ МВД по Москве на проспекте собрались семь тысяч человек, за трансляцией акции наблюдает суммарно 200 тысяч зрителей. Спустя полтора часа сотрудники организации «Белый счетчик» насчитали 40 тысяч человек, в то время как официальные данные – 20 тысяч.

Сейчас Проспект окружен силовиками, следящих за порядком, среди них есть также и бойцы ОМОН, выстроившихся за сценой, на которой выступают агитаторы митинга. Чтобы попасть на митинг, люди проходят проверку на металлоискателях, полиция пропускает их без проблем. Также сотрудники полиции применяют устройства перехвата дронов.

Источник СИА-ПРЕСС, находящийся непосредственно на месте проведения митинга, рассказал о том, что связи почти нет, и судя по всему, ее намерено заглушают.

По данным проекта ОВД-Инфо в Москве задержаны 5 человек, предположительно за провокации. На проходящих в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону митингах в поддержку Москвы задержаны суммарно 22 человека.


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10 августа в 17:55, просмотров: 294, комментариев: 0


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