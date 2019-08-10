​В Тюменской области сельчанин выкопал действующую гранату. Ее обезвредил ОМОН

В Тюменской области сотрудники ОМОН обезвредили гранату. Их вызвал житель села Пятково, который нашел подозрительный предмет у себя на придомовом участке.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области, прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали находку и установили, что это действительно граната, подвергшаяся глубокой коррозии.

Гранату поместили в специальный контейнер и подорвали дистанционно, увезя ее на безопасное расстояние от населенных пунктов.