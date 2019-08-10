​В Тюмени вооруженный мужчина подстрелил сотрудника Росгвардии

Сегодня, 10 августа, в половине первого ночи в Тюмени произошла перестрелка между росгвардейцами и вооруженным мужчиной. Злоумышленник ранил одного бойца, после чего был ранен в ответ, обезоружен и задержан.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Уральскому федеральному округу, сотрудники во время патрулирования заметили подозрительного мужчину. Когда они подошли к незнакомцу, он кинул в них рюкзак и стал стрелять, ранив 24-летнего бойца Росгвардии. Его товарищи открыли ответный огонь из табельного оружия по ногам преступника. Получив ранение ног преступник был обезоружен, задержан и доставлен в больницу.

Жизни раненного сотрудника Росгвардии ничего не угрожает, состояние злоумышленника не уточняется.

Сотрудники ОМОН осмотрели брошенный мужчиной рюкзак и выявили, что он не представляет опасности.