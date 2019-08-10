​В Москве пройдут гонки на автозаках

Сегодня, 10 августа, в Москве пройдет ежегодный турнир среди водителей автозаков, устроенный Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС.

На гонках будут участвовать подразделения из более 10 регионов России. Водители покажут свои способности в езде с препятствиями в условиях города, а также навыки стрельбы. Соревнование пройдет на базе конвоирования управления ФСИН в Капотне, одном из районов Москвы.

В свою очередь правозащитник Лев Пономарев заявил «Эху», что такие гонки – демонстрация полицейского произвола и распиливание бюджетных средств.

В управлении ФСИН в разговоре с ТАСС отметили, что от профессионализма водителей автозаков зависит жизнь и здоровье людей, которых они перевозят.

Справка:

Автозак – транспорт, перевозящий осужденных граждан, отбывающих наказание в тюрьмах и изоляторах.