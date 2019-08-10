Водитель замгубернатора Хакасии за хамство высадил его из машины на трассе в степи

Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова выбросил из машины его шофер, не выдержав многочасового хамства. Об этом сообщает информационный портал «АИС» со ссылкой на достоверные источники в правительстве Хакасии.

Шофер замглавы сел в придорожном кафе за один столик со своим начальником, и это вывело последнего из себя. Он отчитал шофера, который ранее всегда садился за один стол со своими высокопоставленными пассажирами, за то, что тот не имеет права есть с высокопоставленным членом правительства.

По дороге в Абакан заместитель губернатора продолжал чтение нотаций, переходя на откровенное хамство. В итоге шофер вышел из себя и выбросил мужчину на трассе в 280 километрах от столицы региона. Обратно чиновник добирался на попутках.