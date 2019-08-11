​Художники из нескольких стран соберутся на плэнер в Салыме

С 12 по 21 августа Салым примет Международный арт-плэнер. Он будет посвящен 85-летию художника Геннадия Райшева. Мероприятие будет представлять собой конкурс – с культурной программой, мастер-классами, концертами и творческими встречами, открытыми для всех желающих. Там же пройдет встреча с «виновником» торжества, юбиляром Геннадием Райшевым.

По итогам плэнера экспертное жюри определит лауреатов, а 20 августа в Государственном художественном музее откроется выставка лучших работ.

За последние годы плэнеры прошли в Кондинском, Березовском, Октябрьском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Проводятся они Государственным художественным музеем вместе с Минкультом РФ.