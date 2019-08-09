​Минтранс рекомендовал Utair не продавать слишком много билетов. Как это?

Utair следует ограничить рост продажи билетов на уровне 2-2,5 процентов в месяц. С такой рекомендацией к авиакомпании выступил министр транспорта Евгений Дитрих на одном из совещаний в правительстве, сообщает РБК. Чиновник заявил, что Utair не следует расти более высокими темпами примерно в течение года, в том числе «за счет демпинга».

Это решение не одобрил президент Фонда содействия гражданской авиации Олег Смирнов. «Если речь идет об устной рекомендации – то это непрофессионально и противоречит самой сути ведения бизнеса, – рассказал эксперт в разговоре с СИА-ПРЕСС. – Авиакомпания, имеющая лицензию, имеет право продавать билеты и вести свою работу безо всяких ограничений. Если Минтранс имеет какие-то весомые сомнения – то ему нужно не рекомендовать, а ограничивать действие лицензии. Но это было бы преждевременным решением». Смирнов считает, что власти и владельцы Utair должны сделать все, чтобы сохранить авиакомпанию, так как она «летает в те точки на карте, куда никто не летает и никогда не полетит».

Общий рост пассажиропотока главной авиакомпании Югры составил 4,6 процента за полгода 2019 года и составил 3,7 млн человек. На региональных направлениях Utair показал рост на 21,5 процента – до 716 тысяч пассажиров. За полгода авиакомпания улучшила показатель загрузки кресел с 77,7 до 80,1 процента. Таким образом Utair находится на шестом месте среди российских авиакомпаний. При этом ее долговые обязательства превышают 70 млрд рублей, она дважды допустила дефолт по выплатам за проценты, и руководство компании обсуждает с кредиторами реструктуризацию задолженностей.

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