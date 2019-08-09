25 лет производителю бриллиантов из Якутии

Российский бизнес, по мировым меркам, молодое явление и не так много компаний, начавших свой путь в девяностых, можно увидеть сегодня на рынке.

В этом году производителю бриллиантов и украшений с ними из Якутии, компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , исполняется 25 лет со дня основания.

Пережив все кризисы и дефолты нашей экономики компании удалось не просто выжить, но и преуспеть, увеличив с 2005 года показатели прибыли производства в 14 раз, и доведя количество торговых точек собственной и франчайзинговой розничных сетей до 97 штук. В компании верят, что причиной тому служит собственное производство, контроль качества продукции на всех этапах и уровень цен.

ЭПЛ – компания полного цикла и весь процесс, от огранки бриллианта, создания ювелирного украшения и до продажи его клиенту, осуществляется самой компанией, без посредников. Что позволяет делать минимальную наценку и продавать украшения по привлекательным, для клиентов, ценам.

Постоянное совершенствование новых технологий ювелирного и гранильного производства, а также повышение квалификации сотрудников обеспечивает появление новых сплавов, моделей коллекций, уникальных гарантий, что позволяет постоянно удивлять и радовать клиентов компании.

Уровень мастерства ювелиров и огранщиков ЭПЛ лучше всяких слов демонстрирует тот факт, что в Государственное хранилище ценностей Республики Саха (Якутия) регулярно попадают работы мастеров компании.

Наверное самым большим нематериальным активом компании, но от этого не менее ценным, является любовь всех сотрудников «ЭПЛ. Якутские бриллианты» к своему делу.

Почувствуйте эту любовь, посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/