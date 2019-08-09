Юрий Дудь позвал москвичей на митинг 10 августа

Журналист и блогер Юрий Дудь позвал москвичей на митинг, который пройдет на проспекте Сахарова 10 августа. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу», – написал Юрий Дудь.

Напомним, что в Москве уже несколько недель на выходных проходят митинги за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в городскую думу. Ранее все акции были несогласованные, но митинг на Сахарова власти разрешили.