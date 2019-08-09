Двое югорчан полгода воровали дрова. Это никто не замечал, пока их случайно не увидел полицейский

В Березовском районе двое молодых парней полгода воровали дрова, а хозяин этого не замечал. Преступление вскрылось, когда участковый спросил у мужчин, откуда они несут дрова, случайно встретив их на улице.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры, мужчины 1995 и 1993 годов рождения носили дрова с чужого участка скрытно, не выламывая замков. Они воровали с 18 декабря по 19 июля, за это время унесли 15 кубов дров на сумму в 18 тысяч рублей. В полицию не поступало заявлений о краже. Что они делали с дровами – топили дом или продавали – не уточняется.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие.