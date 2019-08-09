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​Райффайзенбанк составил рейтинг стран по карточным мошенничествам

Райффайзенбанк проанализировал динамику мошенничеств с банковскими картами в разных странах[i]. Лидерами в рейтинге мошеннической активности в отношении карт русских путешественников в 2019 году стали Индонезия, Индия и страны Латинской Америки. В этих странах совершено наибольшее количество операций по поддельным картам. Индонезия лидирует в списке уже не первый год: несмотря на снижение общего объема использования поддельных карт, эта страна возглавляет топ лидеров с 2017 года. В этом году страны Латинской Америки вытеснили США, которые в 2018 году замыкали тройку лидеров по количеству инцидентов.

1 место 2 место 3 место
2017 Индонезия США Мальдивы
2018 Индонезия Индия США
2019 Индонезия Индия Латинская Америка

При этом общий объем мошеннических операций на протяжении последних трех лет снижается благодаря ужесточению требований платёжных систем в отношении использования чиповых карт и усовершенствованию системы предотвращения мошеннических операций банка.

2018 2019
Поддельные карты (использование после скимминга) -3% по отношению к 2017 году -73% по отношению к аналогичному периоду 2018 года
Потери и кражи карт +28% по отношению к 2017 году Без изменений

«Для того, чтобы снизить риски потери денег в путешествиях, мы советуем клиентам по возможности использовать бесконтактные платежи, иметь на руках небольшую сумму наличных непосредственно перед вылетом, а также поменять пин-код от карты сразу после возвращения из поездки», — рекомендует Дмитрий Бабин, вице-президент группы по борьбе с мошенническими операциями Райффайзенбанка.

[1] На основе данных систем мониторинга карточных операций Райффайзенбанка.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 241, комментариев: 0


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