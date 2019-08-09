​Полномочия президента АО «Ханты-Мансийский НПФ» Марии Стуловой продлены еще на три года

Такое решение принито на заседании Совета директоров 7 августа.

Мария Стулова была назначена на должность президента акционерного общества 6 августа 2018 года. До этого она занимала должность вице-президента. Окончила Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Высшую школу корпоративного управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе Executive «Евроменеджмент МВА». Имеет квалификацию специалиста финансового рынка по деятельности НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию. Член юридической комиссии НАПФ (Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов).

Под руководством Марии Стуловой АО «Ханты-Мансийский НПФ» продолжает следовать консервативной инвестиционной политике. Среди крупных НПФ (объем пенсионных накоплений выше 10 мдрд руб.) он входит в ТОП-5 по уровню доходности пенсионных накоплений.

Мария Стулова поставила перед фондом задачу – максимально упростить получение услуг фонда. За прошедший год Ханты-Мансийский НПФ значительно продвинулся в этом направлении и может считаться лидером отрасли по доступности своих услуг через интернет. На сайте фонда hmnpf.ru клиенты Ханты-Мансийского НПФ имеют возможность не только отслеживать свои пенсионные накопления, но и:

Пополнять свой пенсионный счет.

Заключить новый пенсионный договор.

Получить справку.

Обратиться в фонд с официальным заявлением.

Пройти ежегодную регистрацию пенсионеров.