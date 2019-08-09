В одном из районов Югры насмерть сбили медвежонка, клянчившего еду у водителей

В Октябрьском районе насмерть сбили одного из трех медвежат, которые попрошайничают еду у водителей, выходя на автодорогу. Об этом стало известно из социальных сетей.

Судя по всему, их мать мертва, ведь тогда она бы увела детенышей в лес – медвежата-попрошайки кормятся на дороге уже третью неделю.

Медведей нельзя кормить – после этого они всегда будут ходить за едой к людям, и больше не будут охотиться самостоятельно. Так и произошло с медвежатам.



Если вы увидели медведя вблизи дорог или людских поселений, позвоните в департамент недропользования и природных ресурсов Югры: (3467) 35-30-03, 36-01-05. Они извлекут медведя и увезут их в естественную среду обитания.

Читайте также о других правилах в нашей памятке: что делать, если вы встретили медведя.